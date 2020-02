Sardine in declino: dalla foto coi Benetton agli insulti social ai dissidenti (Di sabato 8 febbraio 2020) Cosa sta succedendo alle Sardine? C’è qualcosa di francamente triste all’orizzonte per il movimento che ha (aveva?) acceso una speranza nel deprimente scenario politico italiano di oggi. Possiamo parlare di declino, sicuramente di contrazione di un’onda che aveva dato un impulso notevole all’opinione pubblica addormentata dal tran tran insipido del Conte bis. Ma forse “declino” è una definizione riduttiva. Non guardiamo solo al flop della manifestazione di due giorni fa a Scampia, quando le Sardine si sono trovate in una piazza semivuota. Osserviamo invece la tristezza dei commenti seguiti alle polemiche sull’ormai famigerata foto coi Benetton. E ancor di più al dilagare degli attacchi ai “dissidenti” dalla presunta leadership bolognese, di cui si stanno popolando i social delle Sardine. Il flop di Scampia è più di un incidente di ... urbanpost

