Sanremo 2020 | Omaggio a Vincenzo Mollica per il suo ultimo Festival

Il prossimo 29 febbraio 2020, il giornalista Vincenzo Mollica lascerà la redazione del TG1 in quanto andrà ufficialmente in pensione. Un fatto del tutto regolare ma che è diventato quasi un caso nazionale soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, visto che è stato proprio lui l'inventore della celebre intervista dal balconcino. Dunque, a conti fatti, questa settantesima edizione della kermesse ligure sarà la sua ultima edizione in qualità di giornalista Rai. L'addio è stato celebrato da Amadeus e Fiorello con un Omaggio pubblico nel Teatro Ariston nel corso della quarta serata del 7 febbraio 2020. Presente nelle prime file della platea, il giornalista è stato annunciato e poi avvicinato dal conduttore e dalla sua spalla comica per iniziare uno spazio che è stato un vero e proprio Omaggio alla carriera del giornalista: non solo le lodi di rito ma anche tre piccoli ...

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -