Napoli, il Maggio dei Monumenti sarà dedicato a Giordano Bruno (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – "Al filosofo nolano sarà dedicato il Maggio dei Monumenti 2020". Ad annunciarlo sui social è l'assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora De Majo. La notizia arriva nella vigilia dell'ospitata alla Bit di Milano dell'artista napoletano Jorit. sarà presente nello stand del comune di Napoli per realizzare il volto del Giordano Bruno di Gianmaria Volonte. L'opera resterà alla città del capoluogo lombardo per ricalcare la vicinanza tra le due città. Volonte, infatti, è nato proprio a Milano. "L'idea è quella di promuovere alla Bit 2020 la nostra città – racconta l'assessore napoletano su Facebook – non solo per le sua bellezze paesaggistiche e monumentali ma anche per la straordinaria e incontenibile creatività urbana che la attraversa".

