Lutto nel mondo dello sport, muore a soli 24 anni: è giallo (Di sabato 8 febbraio 2020) Lutto nel mondo dello sport: muore Poeti Norac a soli 24 anni. Il corpo senza vita della campionessa del surf di origine francese è stato ritrovato sulla Sunshine Coast australiana, nella parte sud di Queensland, dove si era trasferita da diversi mesi per inseguire la sua passione e cavalcare le onde. Le cause della sua morte rimangono ancora un mistero. Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi e ancora troppe sono le piste di indagine da perseguire. La comunità surfistica perde un membro della sua famiglia. La campionessa surfista francese Poeti Norac era diventata la numero uno nel Paese transalpino. Si era trasferita da qualche mese in Australia, probabilmente con l’intento di migliorare la propria tecnica di surf in una delle terre madri di questo sport. Le autorità locali stanno investigando sul caso e le notizie faticano a trapelare. La Federazione francese di surf ha ... caffeinamagazine

