LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 59-49, Serie A basket in DIRETTA: allungo bolognese a inizio ripresa (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un minuto e mezzo al termine del terzo quarto. 64-57 Dyson vola in campo aperto e serve Baldasso per due punti comodi. 64-55 Alibegovic sfrutta il mismatch e si sblocca nella ripresa dopo i 17 dei primi due quarti. 64-53 Aradori dimenticato dalla difesa ospite punisce con la quarta tripla su cinque tentativi. 61-53 Buford pesca il taglio di Jefferson che segna e arriva a quota 10. 61-51 Fantinelli resiste al contatto di Dyson e riporta i suoi avanti di dieci. 59-51 Jefferson a bersaglio dalla media. 59-49 1/2 per lui. Meno di 5′ al termine del quarto. Stoppata fallosa di Jefferson su Sims. 58-49 Dyson va in fondo e segna in maniera spettacolare in penetrazione. 58-47 Ancora Sims a dominare sotto le plance. 56-47 2/2 in lunetta per Buford. 56-45 Sims ancora a segno col semigancio in allontanamento questa volta; massimo vantaggio ... oasport

zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 29-30 Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti operano il sorpasso - #Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 22-18 Serie A basket in DIRETTA: reazione romana sul finire di primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 12-6 Serie A basket in DIRETTA: romani doppiati nel punteggio in avvio -… -