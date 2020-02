La Giunta Cirio si aumenta lo stipendio di mille euro. Pd e M5s: “Comportamento vergognoso” (Di sabato 8 febbraio 2020) La Giunta regionale del Piemonte si aumenta lo stipendio. Abolita la penalizzazione prevista finora per chi usa l’auto blu. TORINO – La Giunta regionale del Piemonte si aumenta lo stipendio. Nelle prossime ore la Lega presenterà una proposta di legge che ha come principale obiettivo aumentare i salari che dal 2012 erano stati diminuiti sull’onda di Rimborsopoli. La cifra dovrebbe ritornare a circa 3500 euro mentre attualmente gli esponenti di maggioranza guadagnavano tra i 1200 e i 1700 euro a seconda dei mesi. Nella proposta di legge, inoltre, è prevista anche la reintroduzione dell’auto blu oltre che il pieno stipendio. La Giunta Cirio aveva espresso queste intenzioni già in passato ed ora è passata all’azione. La polemica per la differenza economica tra assessori e consiglieri Da tempo nella Regione Piemonte c’è la polemica per i ... newsmondo

