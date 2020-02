LIVE Italia-Grecia, Fed Cup 2020 in DIRETTA: Elisabetta Cocciaretto-Dimitra Pavlou 4-1, scappa via l’azzurra! (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1. Vola Elisabetta Cocciaretto! 15-40. Doppio break point! 15-30 0-30. Parte bene l’azzurra! 0-15 4-1. Conferma il break Cocciaretto! 40-30 Si salva l’azzurra sulla seconda di servizio. 30-30 15-30 0-30. Non trova la prima e soffre Cocciaretto. 0-15 3-1. Break Cocciaretto! Vantaggio Italia. Doppio fallo. Parità. Se ne va anche il secondo. 30-40 Annullato il primo. 15-40 Doppio break point Italia! 15-30 Ancora senza prima la greca. 15-15 Doppio fallo dell’ellenica. 15-0 2-1 Rapido turno in battuta di Cocciaretto che passa a condurre. 40-0. 30-0 Bene Cocciaretto, che finalmente trova la prima. 15-0 1-1. Immediato controbreak Cocciaretto. 15-40 Doppio fallo dell’ellenica. 15-30. 15-15. Neppure l’ellenica trova la prima. 15-0 0-1 Break Pavlou. Vantaggio Grecia. Ancora niente prima. Parità. Annullato il ... oasport

matteosalvinimi : Che miseria umana il signor Toscani che ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola...” Io a… - PE_Italia : ????Tra poco: il prossimo #BilancioUE ???? per #occupazione #crescita e #sostenibilità ???Ne parliamo con @EP_President… - startzai : RT @PE_Italia: ??????Bilancio UE 2021-27: si apre la sessione pomeridiana del dibattito organizzato da @PE_Italia con @europainitalia e @Regio… -