Infarto: un esame del sangue per prevedere il rischio, anche senza sintomi (Di venerdì 7 febbraio 2020) prevedere l’Infarto con un esame del sangue. E’ la missione di un progetto lombardo che ha ottenuto un maxi-finanziamento pari a 4,7 milioni di euro dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb). Lo studio, battezzato ‘Intestrat-Cad’, è guidato dal Centro cardiologico Monzino di Milano che lo condurrà in partnership scientifica con l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano), l’Istituto Firc di oncologia molecolare-Ifom di Milano, l’università e il Policlinico San Matteo di Pavia. Obiettivo dei cinque centri, annunciano dal Monzino, “trovare marcatori molecolari e/o radiologici che possano prevedere in anticipo, in assenza di sintomi, se una persona svilupperà un Infarto o un’altra cardiopatia coronarica nel corso della vita, grazie a un approccio combinato tra dati di imaging cardiovascolare (Tac coronarica) ... meteoweb.eu

