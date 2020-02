I medici che favoriscono un suicidio assistito non saranno più sempre punibili (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Foto: Getty Images) Con voto unanime, il consiglio della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) – composto dai 106 presidenti degli Ordini territoriali – ha aggiornato il codice deontologico che, all’articolo 17, prevedeva che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve attuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. D’ora in poi, invece, non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio assistito, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte costituzionale. Negli indirizzi, da oggi parte integrante del Codice di deontologia medica, si afferma che “la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una ... wired

