Georgina Rodriguez non lo ha detto a nessuno. Si scopre solo ora: “Cosa ha fatto col cachet di Sanremo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) È ancora record per il festival di Sanremo di Amadeus. Che nella serata condotta insieme a Georgina Rodriguez eAlketa Vejsiu, quella dedicata alle cover, ottiene il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chambretti) per una terza serata della kermesse. La media d’ascolto dell’intera serata è stata di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Lo scorso anno l’ascolto medio della serata dedicata a cover e duetti fu di 9.409.000 spettatori con il 46,7%. La serata si è aperta con il siparietto tra Georgina e Amadeus. “Lo faccio solo per te….”. Amadeus indossa la maglia della Juve sotto la giacca mentre accoglie Georgina Rodriguez sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo.



“La più bella maglia del mondo”, dice la compagna di Cristiano Ronaldo, invitando ... caffeinamagazine

SkyTG24 : #Sanremo2020, Georgina Rodriguez e il suo tango sul palco dell'Ariston. In prima fila, ad applaudirla, c'era il com… - ireisheree : RT @Una_Gioia_Mai: Vi siete indignati per i € 25.000 di compenso a Rula Jebreal che ne devolverà metà a una donna violentata dall'Isis. Non… - glk011 : @imagineverland @marylin_____ Scusa e chi sarebbe Georgina Rodriguez se non principalmente la compagna di Ronaldo?S… -