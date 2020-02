Fiorello-Tiziano Ferro: la pace è al bacio - (Di sabato 8 febbraio 2020) Fonte foto: La PresseFiorello - Tiziano Ferro: la pace è al bacio 1Sezione: Spettacoli Tag: Festival di Sanremo Novella Toloni La quarta serata del Festival di Sanremo regala anche un inatteso bacio a stampo tra Rosario Fiorello e Tiziano Ferro. I due cantano insieme e sanciscono la pace in diretta con un simbolico bacio. Ferro chiede scusa al compagno: "Scusa Victor" Persone: Rosario Fiorello Tiziano Ferro ilgiornale

MarioManca : Intanto Tiziano Ferro pubblica su Instagram la lettera di scuse a Fiorello per la battuta di ieri sera che, davvero… - domeniconaso : Solo io ho trovato eccessivo il caso sulla battuta di Tiziano Ferro su Fiorello? Solo io ho trovato assurde le scus… - HuffPostItalia : Fiorello: 'Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l'odio. Non sono permaloso, sono stato male per gli insulti' -