BioShock 4 rimarrà in sviluppo per 'diversi anni' (Di venerdì 7 febbraio 2020) I rumor su un nuovo BioShock si sono susseguiti per anni e solo di recente è stato confermato che un quarto titolo è effettivamente in sviluppo presso un nuovo team. Tuttavia, sembra ci vorrà molto tempo prima di mettere le mani sul nuovo BioShock.Nell'ultimo report finanziario di Take-Two Interactive (la casa madre di 2K Games di BioShock), la società ha parlato del sequel. Non hanno fornito dettagli precisi, ma solo che "rimarrà in sviluppo per diversi anni". Mentre l'attesa per il quarto gioco sarà molto lunga, avrete comunque il tempo di rigiocare o recuperare i titoli precedenti della serie con l'attuale BioShock: The Collection che raccoglie tutti i titoli del franchise. Se siete abbonati a PS Plus, inoltre, la raccolta è gratuita per questo mese.Leggi altro... eurogamer

