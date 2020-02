Sanremo 2020, Tiziano Ferro scatena la polemica: «Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo la mezzanotte» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Amadeus e Tiziano Ferro (ufficio stampa Rai) C’è maretta al Festival di Sanremo. E questa volta non c’entrano Niente i giornalisti, i social o la politica, sono i protagonisti della kermesse ad avere qualche questione da dirimere. E’ stato Tiziano Ferro a far scoppiare il “caso”. Ieri, durante la seconda puntata della kermesse, il cantante si era lamentato – seppur a mo’ di scherzo – sullo slittamento della propria esibizione, dovuto all’incontinenza verbale di Fiorello e aveva lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto. Frase non gradita da Amadeus, che l’ha definita una battuta non venuta benissimo. Ebbene, ci risiamo. Poco fa, attraverso il suo profilo Instagram, Ferro fa sapere che anche questa sera il pubblico dovrà attendere parecchio per vederlo sul palco dell’Ariston: “Niente, anche stasera sono stato ... davidemaggio

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -