Sanremo 2020, chi è l’amico di Cristiano Ronaldo seduto accanto a lui? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra gli ospiti d’onore seduti in platea nel corso della terza serata di Sanremo 2020 c’è anche Cristiano Ronaldo, presente all’Ariston per assistere alla performance della compagna Georgina. A fargli compagnia c’è un amico del calciatore bianconero. Si tratta di Miguel Paixao, amico di lunga data di CR7 nonché ex calciatore dello Sporting Lisbona. La sua presenza non è passata inosservata sui social. C’è infatti chi ha commentato: “Io nella vita vorrei essere Miguel, l’amico di Cristiano Ronaldo che si ritrova seduto in prima fila al Festival di Sanremo a filmare tutto con il cellulare”. notizie

