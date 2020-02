**Ricerca: Conte, ‘tra obiettivi governo piano pluriennale per 2mila studiosi’** (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Tra gli obiettivi prioritari di questo governo rientra la volontà di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 2.000 ricercatori all’anno per cinque anni, destinato non solo alle Università, ma anche agli enti di ricerca. è importante infatti investire in ricerca e innovazione, garantendo innanzitutto valorizzazione, stabilità e sicurezza economica a coloro che producono le idee del futuro”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, ricordando a un’interrogazione al Senato sulla ricerca.L'articolo **Ricerca: Conte, ‘tra obiettivi governo piano pluriennale per 2mila studiosi’** CalcioWeb. calcioweb.eu

Frances41420543 : RT @ChiaraBaldi86: Spero che Conte e i ministri del governo e ogni politico di questo paese, stia guardando #sanremo2020: ogni euro che lev… - marisavillani : RT @ChiaraBaldi86: Spero che Conte e i ministri del governo e ogni politico di questo paese, stia guardando #sanremo2020: ogni euro che lev… - JonThe17th : RT @Sabrina67408695: Ricerca, non basta lo struscio allo Spallanzani. Il rettore della Statale smaschera Conte: “Zero fondi” Dubbi domande… -