Paderno, maxi fuga di gas (e odore): emergenza rientrata e scuole regolari (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è conclusa poco prima delle 23 l’emergenza per la maxi fuga di gas a Paderno Dugnano (clicca qui per il servizio). L’odore di metano si è percepito in tutta la città ma anche nei paesi limitrofi da Nova a Cusano Milanino in base a come soffiava il vento. Un’emergenza partita attorno alle 18 di giovedì con le prime chiamate ai centralini di Polizia Locale e Carabinieri. I Vigili del Fuoco assieme ai tecnici del gas sono stati al lavoro oltre 5 ore per individuare la causa della fuga di gas e ripristinare la tubazione danneggiata. su Il Notiziario. ilnotiziario

