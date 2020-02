Fed Cup 2020, Italia-Estonia 1-1: Camila Giorgi lotta, ma cede in tre set ad Anett Kontaveit. Si decide tutto nel doppio (Di giovedì 6 febbraio 2020) lotta fino alla fine Camila Giorgi, ma deve arrendersi alla n. 22 del ranking Anett Kontaveit nel secondo incontro del Gruppo I (Europa/Africa) di Fed Cup 2020, di scena a Tallin, tra Italia ed Estonia. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 4-6 7-6 (4) in 2 ore e 24 minuti di gioco, pagando a caro prezzo gli errori gratuiti commessi nel corso del match. E così, dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto contro Elena Malygina, arriva il ko di Giorgi. La vittoria finale, dunque, si deciderà nel doppio che vedrà scendere in campo, verosimilmente, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, opposte a Malygina/Saar. Il primo set lo si potrebbe definire il “Festival del break”. Se a Sanremo sono i cantati ad esibirsi, a Tallin sono i turni persi al servizio a farla da padroni. Sia Giorgi che Kontaveit concedono troppo alla risposta dell’altra, non avendo la ... oasport

