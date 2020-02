Sanremo, Fiorello scherza con Amadeus: "Prendevi per mano Rula e Diletta: è manismo" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Galici Grandi battute e divertimento per Fiorello sul palco di Sanremo, dove tra gag e battute di attualità, lo showman scherza sulle polemiche di sessismo con Amadeus Grande show di Fiorello a Sanremo durante la seconda puntata del Festival, che si è aperta con lo showman vestito da Maria De Filippi per rispettare la promessa fatta sul palco durante la serata di apertura della kermesse. Un lungo show che si è concluso con la chiamata della stessa Maria De Filippi. Uno show a tutto tondo per Fiorello che poi è tornato sul palco per il suo intervento tradizionale, con il quale ha continuato a divertire il pubblico. È un Fiorello in grande spolvero quello che si è presentato sul palco del teatro Ariston, dove ha regalato perle di satira e di ironia che hanno fatto ridere il pubblico a casa e in platea. È una serata storica, questa, per chi segue Sanremo, perché ... ilgiornale

_the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 - SanremoRai : 'Si vince solo con le Uuuu' ?? @Fiorello canta “La classica canzone di Sanremo” #sanremo2020 #sanremo70 - Agenzia_Ansa : #Sanremo70, Il festival di #Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share… -