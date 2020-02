Maltempo: copertura cede e provoca fuga di gas nel Pescarese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La copertura di un edificio cede a causa delle raffiche di vento e finisce sulla strada e su un’altra palazzina, provocando una fuga di gas. E’ quanto accaduto a causa del Maltempo a Pianella (Pescara), nel centro storico del paese. Intanto nel capoluogo adriatico il sindaco, Carlo Masci, con apposita ordinanza ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri. In particolare, a Pianella, e’ crollato uno dei pilastri in mattoni che reggeva la copertura divelta dal vento. I detriti sono finiti a terra danneggiando il tetto di una palazzina di tre piani. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza rimuovendo le parti pericolanti e chiudendo le forniture del gas per isolare la perdita. Non ci sono feriti. Oltre ai Vigili sono intervenuti la Polizia municipale, i Carabinieri e il sindaco. A Pescara il primo cittadino ha invece comunicato l’ordine di ... meteoweb.eu

