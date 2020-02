Ma Roma è ancora la capitale d’Italia oppure soltanto il capoluogo della Regione Lazio? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Con un concerto al Teatro Costanzi – che nel 1870 ancora non esisteva, mentre c’era già la prestigiosa Accademia di Santa Cecilia, più prestigiosa – sono stati ricordati i 150 anni di Roma capitale d’Italia.Come mai? Non saprei dire. L’anniversario della storica “breccia” è il 20 settembre prossimo. La proclamazione della capitale alla Camera allora riunita nella capitale provvisoria di Firenze avvenne il 17 marzo 1871, quindi dovremmo slittare avanti di un anno.Speriamo che si faccia di meglio per il 20 settembre prossimo, anche musicalmente. Devo dire che i precedenti più immediati non erano esaltanti: per i 150 anni dell’Unità, bel 1911, governo Berlusconi-Bossi ci furono grandi maldipancia per la data storica. Fu molto ampio e bello però il discorso del presidente della Repubblica Giorgio ... huffingtonpost

