Dramma sfiorato in Turchia, aereo esce fuori e pista e si spezza: nessun morto (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un aereo è uscito fuori pista e si è spezzato in tre parti. L’incidente è avvenuto ad Istanbul. nessuna persona è rimasta ferita. ISTANBUL (Turchia) – Dramma sfiorato all’aeroporto di Sabiha Gokcen a Istanbul, in Turchia. Come testimoniano alcuni VIDEO sui social, durante la fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista e si è spezzato in tre parti. Fortunatamente non ci sono state vittime ma diverse persone risultano ferite con le autorità locali che non hanno confermato le condizioni dei 177 passeggeri a bordo del mezzo. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıİniş sırasında piste tutunamayan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı savrularak parçalandıSabiha Gökçen uçuşlara kapatıldıKazayla ilgili ilk görüntüler<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f447.png" alt=" newsmondo

