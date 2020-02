Telemarketing Tim: multa al gestore per telefonate moleste, il caso (Di martedì 4 febbraio 2020) Telemarketing Tim: multa al gestore per telefonate moleste, il caso Tim è stata multata dal Garante per la Privacy a causa di alcune pratiche di Telemarketing scorrette effettuate tra l’inizio del 2017 e l’inizio del 2019 e che hanno coinvolto milioni di utenti. La sanzione pecuniaria irrogata a Tim è stata di 27.802.946 euro. La decisione è avvenuta a seguito delle diverse segnalazioni e lamentele da parte degli utenti ed ex clienti contattati – a volte in maniera ossessiva – dalla compagnia, senza il loro consenso, o nonostante la loro iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, o a seguito di altre differenti modalità di contatto. Segui Termometro Politico su Google News Tim multata da Garante Privacy: le motivazioni Inoltre “ulteriori doglianze hanno evidenziato il mancato riscontro alle istanze formulate dagli interessati con riguardo ai diritti sanciti dalla ... termometropolitico

