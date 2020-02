Sanremo 2020, Fiorello show vestito da prete: "L'unico Matteo che funziona in Italia". Siluro contro Salvini (Di martedì 4 febbraio 2020) Fiorello apre la settantesima edizione del Festival di Sanremo vestito da prete: "Questo è il costume originale di Don Matteo! L'unico Matteo che funziona in Italia", esordisce, con chiaro riferimento a Matteo Salvini, leader della Lega, uscito sconfitto dalle ultime elezioni regionali in Emilia Rom liberoquotidiano

