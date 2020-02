Razzismo, Spadafora: «Nuove tecnologie spero pronte per EURO 2020» (Di martedì 4 febbraio 2020) Si avvicina l’utilizzo negli stadi italiani di Nuove tecnologie, come ad esempio radar sonori e sistemi di video sorveglianza con riconoscimento facciale, per aumentare la sicurezza sugli spalti e contrastare gli episodi di Razzismo e discriminazione. Ad annunciarlo – scrive l’ANSA – è il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che … L'articolo Razzismo, Spadafora: «Nuove tecnologie spero pronte per EURO 2020» calcioefinanza

fattoquotidiano : Razzismo negli stadi, un radar sonoro per individuare i responsabili. Ministro Spadafora: “Allo studio sperimentazi… - ClaraPorta4 : RT @CalcioFinanza: #Razzismo, #Spadafora: «Nuove tecnologie spero pronte per #EURO2020» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Razzismo, Spadafora: «Nuove tecnologie spero pronte per EURO 2020»: Si avvicina l’utilizzo neg… -