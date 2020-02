“La mia forza” Gigi D’Alessio | l’annuncio a sorpresa a poche ore dal Festival di

Giuseppe Zeno : “La prima volta che vidi mia moglie mi folgorò” : Giuseppe Zeno ammette di essere stato folgorato dalla sua futura moglie la prima volta che l’ha vista A lungo annunciata, la fiction Come una Madre parte su Rai Uno domenica 2 febbraio in prima serata. Protagonista, ovviamente, Vanessa Incontrada, ma non sarà un one man show. Sarà del cast anche Giuseppe Zeno, volto ormai riconosciuto della TV, già reduce da vari successi, da Il Paradiso delle Signore a Mentre ero Via. Stregate tantissime ...

Giovanni Floris : “La mia paura più grande è risultare impreparato. Questo mi costringe a studiare tantissimo" : “La mia paura più grande è risultare impreparato, ma è anche la mia fortuna, perché mi costringe a studiare tantissimo. Il mio sogno? Fare l’allenatore di calcio e aprire una trattoria”. Di solito è l’intervistatore, ma oggi veste i panni dell’intervistato: Giovanni Floris si confessa sulle pagine del Corriere della Sera, tra carriera e vita privata.A chi gli ricorda il fatto che ...

Sarri dopo Juventus-Fiorentina : “Lasciare fuori Dybala è una bestemmia” : Maurizio Sarri ha ritrovato il sorriso e i 3 punti. dopo il flop di Napoli, la sua Juventus ha battuto la Fiorentina 3-0. Il tecnico ha deciso di affidarsi inizialmente a Higuain e Douglas Costa, lasciando in panchina Dybala subentrato poi nella ripresa. La Joya ha preso il posto del Pipita che non ha preso benissimo la sostituzione. Il mister nel post-partita è tornato a parlare delle sue scelte, spiegando: "Quando lasci fuori uno come Dybala ...

Sanremo 2020 - Marco Masini rivela : “La mia vita stava cambiando” : Marco Masini in gara al Festival di Sanremo 2020 rivela: “Ho capito che la mia vita stava cambiando” Da martedì 4 a sabato 8 febbraio al Festival di Sanremo 2020 ci sarà, in gara tra i Big, anche Marco Masini. Il cantautore toscano gareggerà nel Festival di Amadeus con la canzone “Confronto”. Il brano viene descritto come un dialogo allo specchio del cantante con sé stesso. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ...

Canottaggio - Filippo Mondelli : “La vittoria sull’osteosarcoma sarà la mia Olimpiade. Penso a Parigi 2024”. L’azzurro racconta il suo tumore : Filippo Mondelli ha incominciato la sua lunga battaglia contro un osteosarcoma aggressivo. Il canottiere è uno dei Cavalieri delle Acque, il leggendario quattro di coppia che ha vinto il Mondiale 2018 e che l’anno scorso conquistò il bronzo iridato staccando il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 25enne, però, non potrà volare in Giappone proprio perché deve fare i conti con questa terribile malattia e ne ha parlato in ...

Polemiche sui biglietti - Formisano : “La politica del Napoli premia da sempre i tifosi fidelizzati” : Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing e Sales della SSC Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in ordine all’argomento riguardante i prezzi per la sfida con il Barcellona e in generale sulla politica adottata dalla Società per premiare gli abbonati. “Quando abbiamo giocato con il Real Madrid – racconta Formisano – abbiamo avuto una forchetta di prezzi che nella fascia ...

Emma Marrone : “La mia prima volta da ospite a Sanremo” : Questo articolo Emma Marrone: “la mia prima volta da ospite a Sanremo” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantante pugliese Emma Marrone per la prima volta nella sua carriera musicale parteciperà al Festival di Sanremo in qualità di ospite. Periodo intenso per Emma Marrone che sarà ospite sul palco dell’Ariston alla serata inaugurale del Festival di Sanremo in onda martedì 4 febbraio su Rai 1. ...

“La mia ignoranza è una colpa - non sapevo del Coronavirus” : le scuse della blogger che mangiava la zuppa di pipistrelli : “La mia ignoranza è una colpa“. Così si è scusata sui social la blogger di viaggi Wang Mengyun dopo le polemiche che l’hanno travolta quando il suo video in cui mangia una zuppa di pipistrello è diventato virale in concomitanza con lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus. Un filmato girato nel 2016, in cui si vede la giovane mangiare con le mani l’animale e commentare che “sa di pollo“. “Quando ho ...

Roberto La Barbera - campione paralimpico a 52 anni : “La mia nuova vita da amputato” : A quasi 53 anni, il campione italiano di atletica paralimpica si prepara a Tokyo 2020, che potrebbe essere la sua quinta paralimpiade in carriera, e si racconta a Fanpage.it: "Mi hanno amputato la gamba quando avevo 18 anni, ero un ballerino professionista, poi sono rinato grazie all'atletica. All'inizio mi dicevano già che non avevo più l'età, ma negli anni ho raggiunto numerosi record"Continua a leggere

Giorgia Meloni : “La notte non dormo più. Penso alle minacce di quest'uomo e ho paura per mia figlia" : “La notte non dormo più se Penso alle minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook. Ho paura per mia figlia che ha solo 3 anni. Lui diceva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”. Lo ha raccontato Giorgia Meloni ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma nel processo che vede imputato, per il reato di stalking, Raffaele Nugnes, ...

Intervista a Yulla : “La caratteristica vincente della mia musica è l’azzardo” : Yulla è un’artista anticonvenzionale. Comincia il suo percorso artistico come autrice e compositrice prima per sé, poi per importanti esponenti

Eleonora Abbagnato a Verissimo : “Lascio l’Opéra per stare vicino a mia madre malata” : Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Eleonora Abbagnato ha parlato dell’addio all’Opera di Parigi per stare a fianco alla madre malata. Eleonora Abbagnato, addio commosso all’Opéra di Parigi Lo aveva preannunciato nei mesi scorsi Eleonora Abbagnato, che torna a parlare con toni commossi del suo addio all’Opéra di Parigi. La prima ballerina ha scelto di affidare le sue dichiarazioni in merito all’interno del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bansko 2020 in DIRETTA : tripletta epica! Curtoni - Bassino - e Brignone sul podio. Elena : “La svolta della mia carriera” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL SUPERGIGANTE FEMMINILE DI DOMANI DI Bansko LA STARTLIST DELLO SLALOM MASCHILE DI DOMANI DI KITZBUEHEL PETER FILL ANNUNCIA IL RITIRO A 37 ANNI: LASCIA UN MITO ITALIANO SOFIA GOGGIA SALTA IL SUPERG DI Bansko LA CRONACA della Discesa DI Bansko: tripletta ITALIANA VIDEO LA tripletta DELLE AZZURRE A Bansko: LE DISCESE DI Curtoni, Bassino, Brignone VIDEO PODIO TUTTO AZZURRO A Bansko: ...

Eleonora Abbagnato : “Lascio l’Opéra di Parigi - mia mamma è malata. Ma non dico addio alla danza” : La celebre ballerina si è raccontata a Verissimo, parlando della decisione di lasciare l'Opera di Parigi dopo ben 28 anni. Tornerà in Italia, per stare vicina alla madre affetta da leucemia. La Abbagnato ha parlato anche della sia vita di mamma e moglie: oltre ai suoi due bambini, ha cresciuto le figlie del marito Federico Balzaretti.Continua a leggere