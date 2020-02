Incidente sul lavoro, muore operaio 20enne schiacciato da un tir (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gravissimo Incidente sul lavoro in un'azienda di logistica a Tavazzano con Villavesco, provincia di Lodi. In via Orecchia un operaio di 20 anni è rimasto schiacciato da un tir che stava effettuando una manovra. Al volante del mezzo pesante c'era il papà del ragazzo. fanpage

