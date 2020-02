“C’è in giro un’epidemia di ignoranza”, il murale contro la psicosi da Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Il murale contro il razzismo generato dal Coronavirus a Roma “C’è in giro epidemia di ignoranza. Dobbiamo proteggerci”, recita la vignetta che accompagna il murale contro il razzismo e la psicosi generata dal Coronavirus. L’opera della street artist Laika raffigura Sonia, la celebre ristoratrice cinese della Capitale. Il murale si trova proprio a Piazza Vittorio a Roma, non lontano dal ristorante “Hang Zhou” (da Sonia) appunto, e proprio nel cuore del quartiere multietnico della città, l’Esquilino. Chiamato anche “Chinatown di Roma”. (Qui l’intervista di TPI nel ristorante cinese da Sonia) Il murale sul Coronavirus in Via Principe Amedeo (all’ingresso del mercato coperto di Piazza Vittorio) è un invito alla solidarietà verso gli esercenti cinesi che stanno facendo i conti con la paura del contagio da virus e con la fobia ... tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 'c'è in giro un'epidemia di ignoranza'. A Roma spunta l'opera della street artist Laika… - Giorgiolaporta : Cosa avverrebbe se una persona infetta dal #coronavirus sbarcasse non a #Civitavecchia ma nei tanti #portiaperti de… - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… -