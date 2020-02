MG - Al volante della ZS EV (Di lunedì 3 febbraio 2020) MG, ovvero la quintessenza del motorismo dOltremanica. Quello delle origini, fatto di passione e meccanica unta e puzzolente. Oggi, quei fasti sono irrimediabilmente lontani ed è consegnata alla storia anche la successiva e ben meno gloriosa digressione sotto le insegne della Rover, un quarto di secolo che si è concluso nel 2005 con la scomparsa della Rover stessa. Da lì, per il marchio MG è iniziata una storia diversa, molto diversa: lacquisto da parte della Nac (Nanjing Automobile Corporation, poi acquistata nel 2007 dalla Saic, il più grande gruppo automobilistico cinese), il lento ma inesorabile trasloco dalla storica sede di Longbridge verso mete asiatiche decisamente meno evocative e una line up di modelli pensati e voluti per il pubblico orientale. E oggi un immancabile presente elettrico, che si incarna nella ZS EV, una Suv compatta che può sedere al tavolo con le rivali europee ... quattroruote

