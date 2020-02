Meteo settimana: dal CALDO, poi giù anche di 20°C (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sale la pressione e lo fa nel migliore dei suoi modi coadiuvata da un respiro CALDO dal nord Africa che porterà le temperature a toccare punte da primavera inoltrata su alcuni angoli del Paese. Già quella di oggi sarà una giornata davvero calda per le regioni del Sud e per le Isole Maggiori dove oltre al respiro africano ci sarà anche il bel tempo a far lievitare i termometri fino a toccare picchi anche fino ai 24-25 gradi sulle aree più interne siciliane. Ma il bel tempo avvolgerà anche gran parte del Centro e i rilievi del Nord. Farà invece eccezione la Val Padana dove nebbie e nubi basse manterranno i cieli spesso chiusi con un clima di conseguenza più rigido rispetto ai rilievi circostanti. Martedì invece, si cominceranno a notare i primi segnali che qualcosa andrà cambiando. Le calde correnti dal nord Africa cominceranno a perdere di energia sotto l'incalzare ... meteogiornale

