Leila Janah, l’imprenditrice che dava lavoro ai poveri, è morta a soli 37 anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Leila Janah muore a soli 37 anni, era l'”imprenditrice dei poveri” Leila Janah è morta a soli 37 anni. Conosciuta in tutto il mondo come l'”imprenditrice dei poveri“, Janah con le sue due aziende ha dato lavoro a più di 11mila persone tra India e Africa. Il suo obiettivo è sempre stato quello di aiutare gli indigenti non con aiuti materiali, ma offrendo loro opportunità lavorative. La giovane imprenditrice, figlia di immigrati indiani, era fervidamente convinta che fosse il lavoro, e non solo gli aiuti in cibo, a offrire la migliore via di fuga dalla povertà. “Il nostro obiettivo – scriveva Leila Janah nel 2018 – è indicare una nuova strada per gli affari, che preveda un senso di giustizia verso chi è povero, e non il raggiungimento del massimo profitto”. Leila Janah è morta il 24 gennaio a Manhattan. Stava lottando contro un raro tumore ... tpi

