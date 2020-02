‘Gf Vip 4’, il fidanzato di Antonella Elia paparazzato con la sua ex (che è la sorella di una nota attrice): l’esilarante reazione della gieffina (Di martedì 4 febbraio 2020) Solo qualche settimana fa, nel corso di un appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 4, abbiamo assistito alla bellissima sorpresa che Pietro Delle Piane ha fatto alla fidanzata Antonella Elia. Tra sorridi e baci lunghi e decisamente appassionati, i due piccioncini sono apparsi molto innamorati, ma nelle ultime ore è uscita un’anticipazione delle foto che da domani saranno in edicola sul settimanale Nuovo, e nella quali si vede proprio Pietro insieme ad un’altra donna in atteggiamenti che ad un primo colpo d’occhio potrebbe risultare equivoci. Le immagini in questione non potevano non esser mostrate alla gieffina, ma ancora prima sono state fatte vedere ad Adriana Volpe, che ha avuto il difficile compito di informare Antonella dell’accaduto. Nonostante la Volpe abbia cercato con estremo tatto di spiegare la situazione alla showgirl, invitandola a non ... isaechia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - cordaalcollo : il gf vip mi fa schifo, il popolo non è per nulla sovrano, inventano cose pur di non cacciare le persone da quella… - zazoomnews : GF Vip Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Ti fingi amica ma hai un fine” - #Rusic #contro #Adriana #Volpe: #fingi -