È quella settimana dell’anno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio parlano del festival che sta per cominciare, in un podcast per gli abbonati del Post ilpost

pinapic : Il #femminicidio è una “emergenza nazionale”: così il Procuratore della Cassazione Salvi. 5 donne massacrate in 2 g… - LukaNeziri : Ma in realtà la settimana di Twitter è quella dell'Eurovision - itsaboutlou : RT @amaricord: Qual è la settimana più importante dell'anno? E perché proprio quella di Sanremo? -