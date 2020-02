Alvino: Demme out. Lobotka e Elmas dall’inizio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diego Demme non ce la fa. Stasera, a Marassi, non sarà lui il regista del Napoli, contro la Sampdoria. Le voci del pomeriggio sono confermate da Carlo Alvino su Twitter. Il nuovo acquisto del Napoli è stato costretto a dare forfait a causa dell’influenza che ha creato non pochi problemi a Gattuso per le scelte da fare a centrocampo. Dunque, al posto suo, sarà Lobotka a gestire le palle al centro. Al suo fianco, dal primo minuto, Elmas. #SampdoriaNapoli Demme out. Lobotka e Elmas dall’inizio. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! Ci vediamo dalle 19:00 live da Genova su TvLuna. pic.twitter.com/BJjiebXS3t — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 3, 2020 L'articolo Alvino: Demme out. Lobotka e Elmas dall’inizio ilNapolista. ilnapolista

