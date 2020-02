Psicosi Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze e i suoi compagni di classe disertano la scuola (Di domenica 2 febbraio 2020) Lo stato di allerta per il Coronavirus è massimo anche in Italia. La tensione è salita subito dopo che è stato accertato che due turisti cinesi che hanno girato mezza Italia del Nord per poi fermarsi a Roma hanno contratto il pericolosissimo virus. La Psicosi sta colpendo tante persone e sono tanti anche gli inutili allarmismi. Dopo l’acquisto smisurato di mascherina, poi si è scoperto che è inutile e della comparsa di qualche cartello contro la popolazione di origine cinese fa scalpore quanto è accaduto in provincia di Benevento, a Telese Terme. Madre e figlia di origine cinese sono partite per due settimane a Wenzho una città che si trova distante mille chilometri dall’epicentro del Coronavirus, la città di Wuhan. Le due donne, una volta tornate, hanno trovato una novità molto amara. Appena si è sparsa in paese la notizia del ritorno della piccola in città, le ... baritalianews

