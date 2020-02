LIVE/ Bisceglie-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – La sessione di mercato invernale va in archivio. Ora parola al campo. L’Avellino affronta nella prime di due trasferte il Bisceglie. Un match salvezza che vedrà il tecnico Ezio Capuano guidare i suoi dalla tribuna dopo la squalifica inflitta per due turni dal TFN. Una sfida che ha il sapore del riscatto dopo il periodo poco positivo per i biancoverdi. Le formazioni ufficiali di Avellino-Bisceglie: Bisceglie (3-4-1-2): Casadei; Hristov, Joao da Silva, Ungaro; Mastrippolito, Trovade, Nacci, Zibert, Karkalis; Armeno; Montero. A disp.: Borghetto, Gatto, Camporeale, Longo,Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri, Petris. All.: Mancini. Avellino (3-4-2-1): Dini; Laezza, Zullo, Bertolo; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Izzillo; Albadoro. A disp.: Tonti, Morero, Illanes, Rossetti, Ferretti, Alfageme, ... anteprima24

GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC #SerieD LIVE | Le ultime sulle trattative di #Cavese e #Bisceglie - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC #SerieD LIVE | Le ultime sulle trattative di #Cavese e #Bisceglie - ftg_soccer : GOAL! Potenza Calcio in Italy Serie C: Girone C Potenza Calcio 1-0 Bisceglie More live scores: -