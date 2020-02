La ‘minaccia’ di Commisso dopo Juve-Fiorentina: “Le mie parole arriveranno in America” (Di domenica 2 febbraio 2020) Rocco Commisso è stato un fiume in piena nel post-partita di Juventus-Fiorentina. La direzione dell'arbitro Pasqua, e in particolare il secondo calcio di rigore commesso alla Juve, non sono piaciuti al presidente del club viola, che non si fermerà alle proteste del post-gara e si farà sentire anche nei prossimi giorni. fanpage

sportli26181512 : #Fiorentina #Juventus La ‘minaccia’ di Commisso dopo Juve-Fiorentina: “Le mie parole arriveranno in America”: Rocco… - microcque : RT @mollatemitutti: Commisso mi gasa perché minaccia velatamente con quell'accento italo-americano pazzesco pare un film con De Niro girato… - the_annali : @SkySport vergognatevi, sentir dire 'Le dichiarazioni di Commisso sono un boomerang per lui' è una sorta di minacci… -