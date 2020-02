Cosa vuol dire esattamente aver isolato il Coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Cosa vuol dire esattamente aver isolato il Coronavirus I virologi dell’ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il nuovo Coronavirus, responsabile di oltre 300 morti e decine di migliaia di contagi in tutto il mondo. È stato il ministro della Salute Roberto Speranza ad annunciarlo in conferenza stampa nella Capitale: “Abbiamo isolato il virus e questo significa che abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio Cosa si può fare per bloccare la diffusione. Il virus sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”. “aver isolato il virus tempestivamente pone l’Italia in una posizione di vantaggio – ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito -, perché diventa un interlocutore incredibile”. Virus isolato: Cosa significa La sequenza parziale del ... tpi

