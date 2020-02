Coronavirus, è allarme razzismo: “Hai il virus, scendi dal treno” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – La paura per il Coronavirus che sta tenendo sulle spine il paese intero ha preso una brutta piega anche in termini di razzismo verso i cittadini asiatici e non. La denuncia arriva da un direttore d’albergo di Castellammare di Stabia che racconta la triste vicenda. L’uomo sposato con una donna filippina ha visto i propri figli, nati e cresciuti nel napoletano, presi di mira in più occasioni di normale quotidianità solo perché aventi gli occhi a mandorla. “Sono un direttore d’albergo di Castellammare di Stabia – racconta il papà – mia moglie ha origini filippine e i miei due figli, una ragazza di 17 ed un ragazzo di 13, entrambi Stabiesi Doc, hanno i tratti del viso orientali. Ebbene, a causa dell’ignoranza che purtroppo la fa da padrone, sono ormai bersaglio di atti razziali per causa del Coronavirus”. “Mio ... anteprima24

NicolaPorro : I giornali suonano l’allarme sul #coronavirus, e se alla fine si rivelasse un’influenza? Le #Sardine vanno a trovar… - fanpage : Non solo coronavirus, ora è allarme influenza aviaria - rtl1025 : ???? 'Lavoro nel servizio #igiene di un #ospedale. L'allarme #coronavirus arriva in un periodo di normale #influenza… -