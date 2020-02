Coldiretti: la finta primavera fa male alla natura (Di domenica 2 febbraio 2020) Valentina Dardari Il caldo anomalo di questo inverno sta creando seri danni all’agricoltura. Un gennaio senza piogge non ha certo aiutato. E ci si mette anche la cimice asiatica L’allarme arriva dalla Coldiretti che avverte come la finta primavera e il caldo anomalo stiano creando seri danni alla natura e, di conseguenza, all’agricoltura. Nella stagione in cui le temperature dovrebbero essere rigide e le piante dovrebbero riposare in attesa della bella stagione, mandorli e mimose stanno già fiorendo. Dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia all’Abruzzo, dalla Sardegna all’Emilia fino in Piemonte, il caldo anomalo non risparmia praticamente nessuna Regione. Le temperature ben sopra la media stagionale preoccupano non poco. Anche perché gennaio, appena passato, è stato un mese con scarsa piovosità, arrivato dopo un 2019 risultato il quarto anno più caldo dal 1800. Secondo le ... ilgiornale

