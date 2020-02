Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi strappa il sì a una nota showgirl (Di sabato 1 febbraio 2020) Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi avrebbe convinto una nota showgirl a sbarcare in Honduras Ancora qualche mese e Canale 5 accoglierà sui propri (tele)schermi L’Isola dei Famosi, giunto probabilmente al punto di rottura. O la va o la spacca. Dopo i magri ascolti ottenuti nella precedente edizione il programma deve risollevarsi, inevitabilmente anche attraverso un cast d’eccezione. Posta la parola fine sul Grande Fratello Vip 4, il colosso di Cologno Monzese pretenderà dati di ascolto decisamente migliori. E in queste ore il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha dato per sicura la partecipazione di una celebre showgirl come concorrente a L’Isola dei Famosi: Alessia Macari. Il primo colpo La prorompente ciociara di Avanti un Altro sarebbe sostanzialmente la prima protagonista ufficiale del reality, secondo quanto riportato dal magazine. La vincitrice del primo Grande Fratello Vip ... kontrokultura

