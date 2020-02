FORMAZIONI Cagliari Parma: Colombi in porta, Joao Pedro-Simeone davanti (Di sabato 1 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Parma, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Cornelius, Kurtic. All. D’Aversa Leggi su Calcionews24.com calcionews24

