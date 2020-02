Coronavirus, via libera a tornare a scuola per chi è stato in Cina di recente (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, via libera a tornare a scuola per chi è stato in Cina di recente Gli studenti che hanno soggiornato in Cina nelle ultime due settimane possono comunque frequentare normalmente le scuole, chiamate però a monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi da Coronavirus. Lo stabilisce la circolare predisposta dal ministero della Salute con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”, diramata dal ministero dell’Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole. Secondo il Ministero, per gli studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime due settimane occorre “monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie”, e in caso di insorgenza di sintomi “chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento; proteggere le vie aeree con mascherina; ... tpi

