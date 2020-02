Coronavirus, record di morti in un solo giorno. Sale il numero delle vittime: la cifra impressionante. E aumentano anche i contagiati (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, il terrore del mondo. Si chiama 2019-nCoV, ma tutti ormai lo conosciamo come Coronavirus, il virus partito dalla Cina che si sta diffondendo, purtroppo, in diverse zone del mondo. In Cina, nelle ultime ore, il Coronavirus ha fatto registrare il record di morti in un giorno. Parliamo di 49 persone, tutte morte in un giorno. Il bilancio delle morti, da quanto l’epidemia si è diffusa, è di 259 vittime. numero purtroppo destinato a salire. Nel frattempo sta Salendo anche il numero delle persone contagiate: siamo sopra i diecimila casi. 11.791, per la precisione. Almeno secondo quanto riportato dal governo di Pechino che ha diffuso questi numeri. Il Coronavirus è ormai diventato un’emergenza mondiale: tutto è partito dalla Cina ma ci sono persone contagiate anche in altre parti del mondo. Vuol dire che il virus viaggia veloce. Ed è proprio per questo motivo che nel mondo sono ... caffeinamagazine

MediasetTgcom24 : Coronavirus, venerdì record: 46 morti e 2.102 casi #coronavirus - NotizieANSA : ?? #Notizie #ANSA - #Ultimora ?? Coronavirus, ieri in Cina record contagi Numeri mai così alti finora in una singol… - v3rd3acqua : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, venerdì record: 46 morti e 2.102 casi #coronavirus -