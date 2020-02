Coronavirus, comunità cinese a Roma: “Non tutte le attività resisteranno. Chi torna si autoisola” (Di sabato 1 febbraio 2020) La comunità cinese di Roma è preoccupata per le conseguenze dell'emergenza Coronavirus sulle attività commerciali gestite da cittadini cinesi nella Capitale: "Non so se tutte le attività economiche resisteranno a questo periodo", ha detto Lucia King, che ha aggiunto: "Chi di noi della comunità cinese in questo periodo è riuscito a ritornare in Italia, spontaneamente, ha deciso di autoisolarsi per due settimane, per senso di responsabilità". fanpage

