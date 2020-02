Carnevale di Viareggio 2020: Greta troneggia, accanto a Salvini, Trump e Ronaldo (Di domenica 2 febbraio 2020) L'avanzato di Greta Thunberg non ha confini. Infatti lei, Greta, insieme a Trump, Salvini e a un gigantesco Ronaldo troneggiano sui carri del Carnevale di Viareggio 2020, al via con la prima sfilata sui viali a mare tenuta regolarmente nonostante la pioggia. E domenica 2 febbraio si replica firenzepost

vladiluxuria : #carnevale #Viareggio pronta per cantare “povereide” canto del Carnevale di Viareggio - FirenzePost : Carnevale di Viareggio 2020: Greta troneggia, accanto a Salvini, Trump e Ronaldo - SilverioMadonna : Fuochi di #Carnevale #Viareggio #Toscana -