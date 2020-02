Bufera sul vicesindaco di Ferrara. Ficarra e Picone: “Casa popolare con 3400 euro di stipendio” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il vicesindaco di Ferrara nella Bufera. Ficarra e Picone sui social attaccano: “Vive in una casa popolare nonostante un reddito alto”. Ferrara – Bufera sul vicesindaco di Ferrara. Le polemiche, nate nelle scorse settimane, sono ritornate dopo il duro attacco di Ficarra e Picone sui social: “Nicola ‘Naomo’ Lodi – scrivono i due comici sui social – vive in una casa popolare nonostante un reddito di 3.400 euro al mese. Ha un contrassegno disabili tuttavia corre, va in bici e solleva pesi. Ma, purtroppo per noi, non è tunisino. #primagliitaliani“. Parole che hanno provocato la polemica sui social visto che non è la prima volta che il politico leghista finisce al centro della polemica per una vicenda simile. Bufera sul vicesindaco leghista, Ficarra e Picone all’attacco Ficarra e Picone non ci stanno e ritornano ad ... newsmondo

