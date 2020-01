Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 11 su Rai2 il 31 gennaio: la serie andrà in pausa? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 11 su Rai2. Stasera, venerdì 31 gennaio, la serie tv saluterà il pubblico e si fermerà all'ottavo episodio dell'undicesima stagione. Cosa cambia nella programmazione? NCIS Los Angeles si prenderà una lunga pausa non precisata. Prima di scoprire quando tornerà in onda, andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall'episodio 11x07 intitolato Un Bijoux (titolo originale Concours D’Elegance), di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra si scontra di nuovo con Katherine Casillas (la guest star Moon Bloodgood) quando si scopre che il furto di un prototipo di drone subacqueo top secret per la Marina è legato alla festa di uno streamer di videogiochi. A seguire l'episodio 11x08 dal titolo Risorse umane (Human Resources). Ecco la trama: A seguito della scomparsa di un tenente della Marina dalla scena di un incidente stradale, il team NCIS ... optimaitalia

OptiMagazine : Ultimi episodi di #NCISLA 11 su #Rai2 il #31gennaio: la serie andrà in pausa? - 19WNG : se non guardo gli ultimi episodi di bojack, bojack non può finire - vivodicody : RT @TheWalkingRec: Solo per ricordarvi che gli ultimi episodi di #BojackHorseman sono online e, mai come stavolta, se saltate l’intro siete… -