Previsioni Meteo Febbraio, un’eccezionale NAO positiva stronca le ultime chance d’inverno in Europa: continua il dominio dell’Anticiclone [MAPPE] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Anche se il vortice stratosferico subisce una fase di riscaldamento, l’attività nella troposfera continua al proprio ritmo. I pattern della circolazione attuali sembrano troppo forti al momento per essere ampiamente influenzati dall’attività stratosferica. Anche se per la prossima settimana è probabile un’ondata di freddo e neve in parti dell’Europa, Italia inclusa, nei prossimi 10 giorni, una forte dorsale si svilupperà di nuovo nel Pacifico settentrionale, come sottolinea l’analisi di Severe Weather Europe. Questo dovrebbe supportare un’onda atmosferica che supporta un calo della pressione nel Nord Atlantico. Questa impostazione consente, inoltre, una pressione più bassa sul settore canadese e sul settore occidentale degli USA, che favorisce un flusso settentrionale e il trasporto di aria più fredda. Le mappe dell’anomalia di temperatura (vedi gallery ... meteoweb.eu

