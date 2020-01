Jason Momoa sexy in vasca da bagno: i video sono irresistibili (Di venerdì 31 gennaio 2020) Jason Momoa sexy nella vasca da bagno piena di schiuma, ma nei video che anticipano una 'sorpresa' per il Super Bowl, l'attore è irresistibile. Jason Momoa immerso nella morbida schiuma di una vasca da bagno, una immagine sexy per uno dei video che ci concede solo la parte superiore del possente corpo della star di Aquaman e che anticipa qualcosa in arrivo per il Super Bowl. Negli altri video Jason è sempre in vasca da bagno, ma oltre che nell'acqua è immerso nella lettura di un romanzo appassionante (una specie di Harmony, oseremmo dire) con i capelli raccolti in due codini sbarazzini, mentre nell'altro fa delle prove vocali davanti ad uno specchio, utilizzando una spazzola rosa come microfono. E c'è anche una sequenza in ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Aquaman, stasera su Premium Cinema il film con Jason Momoa - parabanuke : L’ultimo post su ig di Jason Momoa sto morendo...il modo in cui dice “MOMOA” guardandosi allo specchio, gli voglio… - El_Lorro : Ok, calling it. A Villeneuve si vuole (molto) bene. Ma gli altri due sceneggiatori sono: - noti per film Oscar bai… -