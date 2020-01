Giovani, per sostegno occupazione due nuovi bandi ‘Torno Subito’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – ‘Torno Subito’ rafforza il sostegno ai ragazzi con un doppio bando rivolto a coloro che hanno partecipato al progetto formativo della Regione Lazio. Questa mattina, nella sede di Porta Futuro Lazio di via Cesare De Lollis, a Roma, l’assessore regionale al Lavoro, Scuola, Formazione e Diritto allo studio universitario della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, ha presentato due nuovi bandi dedicati agli studenti universitari che hanno partecipato al progetto. Gli avvisi sono destinati a completare il percorso formativo con misure di politica attiva del lavoro per promuovere in modo specifico l’occupazione. L’avviso ‘impresa formativa’ prevede incentivi a fondo perduto per la creazione di attivita’ imprenditoriali. L’iniziativa prevede un servizio di accompagnamento e supporto alla realizzazione dei progetti, dal business ... romadailynews

FMCastaldo : Trovo vergognoso che diversi Senatori, persone che rappresentano i cittadini italiani, si siano battuti come dei le… - nzingaretti : I giovani hanno ripreso ad ascoltare il @pdnetwork e a votarci perché hanno apprezzato la nostra chiarezza. Per que… - matteorenzi : Il Bonus Cultura, la #18App dai noi voluta da noi dopo il Bataclan è una bella realtà che mezza Europa ci copia. I… -